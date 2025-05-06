Бундестаг со второй попытки все-таки выбрал нового канцлера Германии
Им стал лидер христианских демократов Фридрих Мерц
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Бундестаг Германии со второй попытки поддержал назначение новым канцлером лидера христианских демократов Фридриха Мерца.
Об этом сообщает Spiegel.
Депутаты Бундестага нового созыва 325 голосами поддержали назначение Фридриха Мерца канцлером.
Это произошло во время повторного голосования – после провала первой попытки утром 6 мая, что стало беспрецедентным случаем. Для положительного результата не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.
После провала голосования сессию Бундестага прервали. Вскоре стало известно, что ХДС/ХСС хотят провести второй раунд выборов канцлера в этот же день.
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