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Бундестаг со второй попытки все-таки выбрал нового канцлера Германии

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Им стал лидер христианских демократов Фридрих Мерц

Бундестаг со второй попытки все-таки выбрал нового канцлера Германии

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундестаг Германии со второй попытки поддержал назначение новым канцлером лидера христианских демократов Фридриха Мерца.

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Об этом сообщает Spiegel.

Депутаты Бундестага нового созыва 325 голосами поддержали назначение Фридриха Мерца канцлером.

Это произошло во время повторного голосования – после провала первой попытки утром 6 мая, что стало беспрецедентным случаем. Для положительного результата не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

После провала голосования сессию Бундестага прервали. Вскоре стало известно, что ХДС/ХСС хотят провести второй раунд выборов канцлера в этот же день.

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