Журналист: Однажды в 90-х Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу-провидицу
Должна была помочь команде, направить ее на результат
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Украинский комментатор и журналист Роман Бебех, который недавно в соавторстве с Олегом Лужным написал автобиографию игрока, поделился забавной историей из "Динамо", которая описана в книге со слов Лужного.
"Моя любимая история - это 90-е, когда Сабо тренировал команду. Однажды вместе с Гордоном привел на базу "Динамо" какую-то бабу. Параска ее звали, кажется. Она, типа, провидица. Должна была помочь команде, направить ее на результат.
Олег Романович Лужный подает это, как и любой адекватный человек. Мол, до чего мы дошли, если чувак приводит в команду бабу Параску. Короче, это очень смешно", - рассказал Бебех.
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