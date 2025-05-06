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Кабмин внес изменения в порядок проведения призыва во время мобилизации

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Кабмин внес изменения в порядок проведения призыва во время мобилизации

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кабинет Министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения в Порядок:

  • Предусмотрено отражение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке.
  • Уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
  • Конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.
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  • Определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе.
  • Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
  • Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет и т.д.
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