В олимпийке Днепра. Коломойскому продлили содержание в СИЗО по делу о заказном убийстве
Дело продолжается
suspilne.media
Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко до 4 июля 2025 года.
Об этом сообщает "Суспільне".
Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога.
Адвокаты Коломойского и сам он просили отказать в этом ходатайстве. Говорят, что ходатайство безосновательно и необоснованно, передает корреспондент Общественного .
Ранее прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами. Офис генерального прокурора объявил Игорю Коломойскому подозрение еще в мае 2024 года.
По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).
Напомним, что Игорь Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества с сентября 2023 года.
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