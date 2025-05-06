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В олимпийке Днепра. Коломойскому продлили содержание в СИЗО по делу о заказном убийстве

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В олимпийке Днепра. Коломойскому продлили содержание в СИЗО по делу о заказном убийстве

suspilne.media

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко до 4 июля 2025 года.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога.

Адвокаты Коломойского и сам он просили отказать в этом ходатайстве. Говорят, что ходатайство безосновательно и необоснованно, передает корреспондент Общественного .

Ранее прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами. Офис генерального прокурора объявил Игорю Коломойскому подозрение еще в мае 2024 года.

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).

Напомним, что Игорь Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества с сентября 2023 года.

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