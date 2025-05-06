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Трамп заявил, что США не будут бомбить хуситов, потому что они "капитулировали"

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Трамп заявил, что США не будут бомбить хуситов, потому что они "капитулировали"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что "хуситы больше не хотят воевать", а американцы прекращают бомбардировку их позиций.

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Об этом информирует Укринформ.

"Вчера вечером у нас были очень хорошие новости: хуситы... объявили нам, что больше не хотят воевать. Они просто не хотят воевать, и мы будем уважать это и прекратим бомбардировки - они капитулировали", - утверждает Трамп.

Он говорит, что США поверят хуситам на слово, поскольку "они говорят, что больше не будут взрывать корабли, и в этом цель того, что мы делали".

"Хуситы уничтожили много кораблей, которые "прекрасно плавали по разным морям. Это касается не только пролива, но и других мест. И я поверю им на слово, и мы немедленно прекратим бомбардировки хуситов", - отметил президент США.

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