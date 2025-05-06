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Студенты, накопления, авториа. Очередной скандал в ТЦК. Но в Житомире опровергают. ВИДЕО

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Очередной скандал в ТЦК

Студенты, накопления, авториа. Очередной скандал в ТЦК. Но в Житомире опровергают. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Видео со служебного совещания в Житомирском ТЦК и СП попало в сеть. Там заявили о хакерской атаке.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети было обнародовано видео с совещания, которое проводил Житомирский областной ТЦК и СП.

На нем обсуждался вопрос, как "собирать накопления", вероятно речь идет о процессе мобилизации.

"Не только на полицию надеемся, кого нам приведет, или на группу оповещения. А также другие меры. Это владельцы оружия, ищем через полицию, ищем среди лиц, подлежащих приписке 2008 года. Ищем в учебных заведениях студентов, которые учатся и не имеют права на отсрочку или подлежат отчислению. Авто.Риа - покупаем автомобили у этих людей. Любые средства, варианты, приветствуются", - отметили там.

Впоследствии в Житомирском областном ТЦК и СП прокомментировали видео.

"Враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератакам.

Недавно была осуществлена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации", - отметили там.

В ТЦК отметили, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом и назначили служебную проверку.

Студенты, накопления, авториа. Очередной скандал в ТЦК. Но в Житомире опровергают. ВИДЕО - изображение 1
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