Интер в финале Лиги чемпионов, интерес к Ванату по АПЛ, еще один украинец в Жироне, очередной претендент на Лунина. Главные новости за 6 мая

"Интер" обыграл "Барселону"

Миланцы провели великолепный первый тайм и завершили его победой со счетом 2:0. Во второй сорокапятиминутке каталонцы перевернули все с ног на голову и отличились трижды. Спас "Интер" Ачерби, который сравнял счет в добавленное время. В экстра-таймах сильнее оказались подопечные Индзаги.

Клубы АПЛ следят за Ванатом

Успехи Владислава не остались незамеченными даже в Англии. Некоторые клубы проявляют интерес к украинцу, являющемуся лучшим бомбардиром в УПЛ в текущем сезоне. Отметим, что у Владислава еще 2 года контракта с "Динамо".

"Жирона" может приобрести еще одного украинца

Испанский клуб следит за левым защитником киевского "Динамо" Константином Вивчаренко. "Жирона" рассматривает украинца как возможную замену Мигелю Гутьересу, на которого претендуют "Реал" и "Атлетико". Напомним, что в "Жироне" уже выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

УПЛ определила лучших игрока и тренера 27-го тура

Лучшим тренером эксперты и журналисты признали Руслана Ротаня, который во главе "Александрии" победил "Полесье" (2:1). Лучшим игроком тура стал полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа, который на 10 баллов (150:140) опередил Теди Цару из "Александрии".

Еще один претендент на Лунина

Английская "Астон Вилла" интересуется украинским голкипером, ведь основной вратарь команды Эмилиано Мартинес может покинуть команду летом. Лунин может рассмотреть предложение английского клуба, ведь никак не может выиграть конкуренцию у Куртуа, с которым "королевский клуб" намерен продлить контракт.

"Динамо" подписало колумбийца



Киевляне официально объявили о подписании контракта с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом. Анхель некоторое время находился на просмотре в "Динамо" и произвел приятное впечатление на Александра Шовковского. Торрес достался киевлянам бесплатно, находясь в статусе свободного агента.