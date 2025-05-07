Россия потеряла 960 тысяч солдат в войне с Украиной - Генштаб
Также Силы обороны выбили 342 единицы техники за сутки
Міністерство оборони України
Количество потерь в российской армии превысило 960 тысяч убитыми и ранеными.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 07.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 960770 (+1270) человек
- танков - 10780 (+14)
- боевых бронированных машин - 22419 (+3)
- артиллерийских систем - 27502 (+71)
- РСЗО - 1378
- средства ПВО - 1155
- самолетов - 372
- вертолетов - 335
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35266 (+124),
- крылатые ракеты - 3197 (+1)
- корабли /катера - 28
- подводные лодки - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 47484 (+131)
- специальная техника - 3873
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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