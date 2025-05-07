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Россия потеряла 960 тысяч солдат в войне с Украиной - Генштаб

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Россия потеряла 960 тысяч солдат в войне с Украиной - Генштаб

Міністерство оборони України

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Количество потерь в российской армии превысило 960 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 07.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 960770 (+1270) человек
  • танков - 10780 (+14)
  • боевых бронированных машин - 22419 (+3)
  • артиллерийских систем - 27502 (+71)
  • РСЗО - 1378
  • средства ПВО - 1155
  • самолетов - 372
  • вертолетов - 335
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35266 (+124),
  • крылатые ракеты - 3197 (+1)
  • корабли /катера - 28
  • подводные лодки - 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47484 (+131)
  • специальная техника - 3873

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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