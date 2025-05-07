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Спецпредставитель Трампа рассказал, на какие условия мира готова Украина

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Речь о двух пунктах

Спецпредставитель Трампа рассказал, на какие условия мира готова Украина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина хочет заморозить войну вдоль нынешней линии соприкосновения якобы готова на 30-километровую демилитаризованную зону.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

"Поэтому украинцам надо сказать: "Это - одна из тех ситуаций, которые могут меняться со временем". Если вы соглашаетесь на прекращение огня на текущих позициях, то та земля, которую вы контролируете, за которую вы боролись - это ваша земля на данный момент.

И они (украинцы - прим.) готовы, на определенный период, создать демилитаризованную зону. Фактически, они сказали: мы отходим на 15 км, и вы, россияне, также отходите на 15 км. То есть создается 30-километровая зона, которая четко контролируется. Можно будет наблюдать, есть ли нарушения", - сказал Келлог в эфире Fox News.

Ранее спецпредставитель Трампа заявил, что Россия не способна одержать победу в войне против Украины, поскольку за последние годы не достигла ни одного значительного прорыва.

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Источник:
Fox News
Опубликовал: Александр Бураков

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