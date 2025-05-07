Спецпредставитель Трампа рассказал, на какие условия мира готова Украина
Речь о двух пунктах
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Украина хочет заморозить войну вдоль нынешней линии соприкосновения якобы готова на 30-километровую демилитаризованную зону.
Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.
"Поэтому украинцам надо сказать: "Это - одна из тех ситуаций, которые могут меняться со временем". Если вы соглашаетесь на прекращение огня на текущих позициях, то та земля, которую вы контролируете, за которую вы боролись - это ваша земля на данный момент.
И они (украинцы - прим.) готовы, на определенный период, создать демилитаризованную зону. Фактически, они сказали: мы отходим на 15 км, и вы, россияне, также отходите на 15 км. То есть создается 30-километровая зона, которая четко контролируется. Можно будет наблюдать, есть ли нарушения", - сказал Келлог в эфире Fox News.
Ранее спецпредставитель Трампа
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