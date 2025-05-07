Аэродромы и заводы. Дроны поразили несколько важных объектов в России
Zelenskiy Official
В ночь на 7 мая дроны поразили аэродромы "Шайковка" и "Кубинка", а также заводы в Саранске и Туле.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко
"В Саранске поражен завод оптоволоконных систем. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.
В Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" - один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине.
Также под атакой был "СПЛАВ" - главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России. Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте.
Также были поражены два аэродрома врага.
Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22.
Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29", - говорится в сообщении Коваленко в Telegram.
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