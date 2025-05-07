"Дважды под ударами был Киев". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину

В ночь на 7 мая Россия выпустила по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "шахеды". По состоянию на 10 утра десятки беспилотников еще находятся в воздухе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким.

С вечера было много ударов по Запорожью, Донецкой, Житомирской, Херсонской, Днепровской областях. Всюду сработали спасатели. После удара российской баллистикой по Большой Чернеччине на Сумщине россияне начали применять еще и авиабомбы, обстреливали эту местность. Именно тогда, когда продолжались спасательные работы.

Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира", - написал глава государства в Telegram.