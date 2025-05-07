ПВО сбило две ракеты и более 60 БПЛА - Воздушные силы
Долго летали воздушные цели
Zelenskiy Official
С вечера 6 мая по России запустила 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, а также осуществила несколько волн атак 187-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие двух Искандеров-М/KN-23 и 81 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 64 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Житомирщина, Донецкая область и Запорожье.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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