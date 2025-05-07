Отменены десятки рейсов - в РФ коллапс в аэропортах: из-за атак дронов

7 мая несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атак ударных дронов по территории РФ 7 мая. В аэропортах пассажиры застряли без воды и еды.

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Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

В связи с этим во многих аэропортах Центральной России возник транспортный коллапс. Пассажиры отмененных или задержанных рейсов часами остаются в терминалах, многие из которых переполнены. Они жалуются: не предоставляют ни еды, ни воды, ни места для ночлега.

В частности, крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в среду отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 - в столицу РФ, согласно онлайн-табло компании.

Всего задержано более 140 рейсов в и из Москвы. По расписанию должны вылететь более 280 рейсов. Это касается рейсов самого "Аэрофлота" (аэропорт "Шереметьево") и его дочерней компании "Россия" (аэропорт "Внуково").

Авиакомпания "Победа" сообщила пассажирам, что из-за ограничений, введенных Росавиацией, была вынуждена отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки других рейсов и перенаправление самолетов на другие аэродромы.

Об отмене рейсов из-за ограничения воздушного движения в Центральной России на фоне атак беспилотников сообщила и S7 Airlines. В компании отметили, что некоторые рейсы в аэропорт Домодедово отменены, а некоторые самолеты перенаправлены на другие аэродромы.

По информации "Уральских авиалиний", компания отменила 18 рейсов, 9 самолетов были перенаправлены, еще около 40 рейсов - задержаны из-за "чрезвычайной ситуации".

Также о возможных изменениях предупредили авиакомпании Azur Air, Nordwind и Nordstar.

По состоянию на утро 7 мая ограничения на прием и вылет самолетов действовали также в аэропортах Кирова, Нижнего Новгорода, Тамбова, Казани и Нижнекамска.

По данным Baza, в Пулково (Санкт-Петербург) собралась очередь из нескольких десятков самолетов. Одной из основных причин является нехватка трапов.

В аэропорту находится более 50 "лишних" самолетов, которые приземлились в Петербурге из-за закрытия московских аэропортов.

В результате, по словам источников, самолетам приходится заруливать на стоянки, выключать двигатели и просто ждать. Время ожидания трапа может достигать двух часов.