В Кремле заявили, что инициатива Путина о трехдневном прекращении огня на 9 мая в силе
У Путина снова беспокоятся про 9 мая
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Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Владимира Путина о прекращении огня ко Дню победы во Второй мировой войне остается в силе.
Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на брифинг пресс-секретаря.
"Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых указаний нет", - сказал Песков.
Он также добавил, что мобильный интернет в Москве в дни юбилея Победы во Второй мировой войне ограничен из-за "опасного соседства".
"К этому надо относиться с пониманием", – заявил пресс-секретарь Путина.
Он также подчеркнул, что российские военные "делают все необходимое, чтобы празднование… прошло в спокойной и мирной обстановке".
По словам Пескова, российские власти не планируют приглашать на парад в Москве экс-лидеров зарубежных государств, живущих сейчас в России.
Напомним, что 28 апреля в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Владимира Путина объявить перемирие на три дня театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции, и настаивает вместо этого на перемирии на 30 дней.
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