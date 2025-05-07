Вице-президент США: Штаты хотят прямых переговоров между Украиной и РФ. Москва требует "слишком много"
Джей Ди Вэнс снова высказался о мирных инициативах
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас нужны прямые переговоры о мире между Украиной и РФ, хотя россияне требуют "слишком много".
Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции лидеров в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.
"Наверное, невозможно быть посредником в этом вопросе без хотя бы каких-то прямых переговоров между Россией и Украиной", - заявил он.
По его словам, Вашингтон готов участвовать в таком процессе.
Кроме того, отметил он, США считают, что Россия требует "слишком много" на мирных переговорах по завершению войны против Украины, однако он не может сказать, что россияне не заинтересованы в достижении мирного соглашения.
"Мы считаем, что россияне просят слишком много. Существует большая пропасть между позициями украинцев и россиян", - добавил вице-президент США.
Именно поэтому сейчас в США стремятся, чтобы РФ и Украина провели прямые переговоры между собой. Это, говорит Вэнс, должно стать следующим шагом в достижении мира.
"Шаг, который мы хотим сделать прямо сейчас, - это то, что мы бы хотели, чтобы как россияне, так и украинцы договорились о некоторых основных принципах для проведения разговора [...] Это очень важно для россиян и украинцев - начать говорить друг с другом... США пытаются сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования в Украине, отойти от идеи перемирия, поскольку РФ она не нравится", - резюмировал вице-президент США.
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