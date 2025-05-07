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Милевский: Честно - я боюсь умереть. Тем более после того, как лежал в больнице

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Артем рассказал о своих страхах

Милевский: Честно - я боюсь умереть. Тем более после того, как лежал в больнице

Фото: Instagram

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на вопрос, чего он сейчас боится больше всего.

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"Честно - я боюсь умереть. Тем более после того, как лежал в больнице. Для меня мотивация — это жизнь. Заниматься... Я снова вернулся в футбол. Да, конечно, не на каком-то высоком уровне.

Но общение. Я познакомился с большим количеством людей за это время, после того как вернулся в футбол. Очень интересно играть в одной команде с кентом. Вспоминаешь, смотришь YouTube — пытаешься разыгрывать комбинации, которые он играл в "Динамо". Поэтому это интересно, это мотивация. Побеждать кого-то", — сказал Милевский.

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Артем Милевский
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Опубликовал: Михаил Черныш
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