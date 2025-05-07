Милевский: Честно - я боюсь умереть. Тем более после того, как лежал в больнице
Артем рассказал о своих страхах
Фото: Instagram
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на вопрос, чего он сейчас боится больше всего.
"Честно - я боюсь умереть. Тем более после того, как лежал в больнице. Для меня мотивация — это жизнь. Заниматься... Я снова вернулся в футбол. Да, конечно, не на каком-то высоком уровне.
Но общение. Я познакомился с большим количеством людей за это время, после того как вернулся в футбол. Очень интересно играть в одной команде с кентом. Вспоминаешь, смотришь YouTube — пытаешься разыгрывать комбинации, которые он играл в "Динамо". Поэтому это интересно, это мотивация. Побеждать кого-то", — сказал Милевский.
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