Алиев не поедет в Москву на 9 мая
И Александр тоже не поедет
фото из свободных источников
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не посетит Москву для участия в мероприятиях на 9 мая.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Интерфакс.
"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - сказал Ушаков.
Раньше сообщалось, что в параде в Москве 9 мая примут участие военные из 13 стран, в т.ч. Азербайджана.
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон
- Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
- "Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000