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Алиев не поедет в Москву на 9 мая

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И Александр тоже не поедет

Алиев не поедет в Москву на 9 мая

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не посетит Москву для участия в мероприятиях на 9 мая.

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Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Интерфакс.

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - сказал Ушаков.

Раньше сообщалось, что в параде в Москве 9 мая примут участие военные из 13 стран, в т.ч. Азербайджана.

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