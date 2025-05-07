  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. У полузащитника сборной Украины родился сын. УАФ поздравила футболиста

В тренде

У полузащитника сборной Украины родился сын. УАФ поздравила футболиста

Общие новости

И мы поздравляем!

У полузащитника сборной Украины родился сын. УАФ поздравила футболиста

Фото - УАФ

Новина українською

У полузащитника сборной Украины родился сын.

УАФ сообщила, что у Руслана Малиновского и его жены Роксаны родился сын. Это второй ребёнок Малиновского, ведь у него уже есть дочь.

"Поздравляем Руслана Малиновского и его жену Роксану с рождением сына", - написала УАФ.

Напомним, что Руслан Малиновский перенёс операцию и в этом сезоне больше не сыграет.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне украинский полузащитник сыграл в 10-ти матчах и отдал 3 голевых передачи.

По теме
yellow-arrow
Алиев не поедет в Москву на 9 мая
yellow-arrow
Милевский: Честно - я боюсь умереть. Тем более после того, как лежал в больнице
yellow-arrow
Тренер Руха отреагировал на информацию об интересе польского клуба
Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости