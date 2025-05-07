У полузащитника сборной Украины родился сын. УАФ поздравила футболиста
И мы поздравляем!
Фото - УАФ
У полузащитника сборной Украины родился сын.
УАФ сообщила, что у Руслана Малиновского и его жены Роксаны родился сын. Это второй ребёнок Малиновского, ведь у него уже есть дочь.
"Поздравляем Руслана Малиновского и его жену Роксану с рождением сына", - написала УАФ.
Напомним, что Руслан Малиновский перенёс операцию и в этом сезоне больше не сыграет.
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В этом сезоне украинский полузащитник сыграл в 10-ти матчах и отдал 3 голевых передачи.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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