Трамп: Мы приближаемся к точке, когда уже пора принимать решение относительно войны в Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "пришло время" принимать какие-то решения по урегулированию российско-украинской войны.

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Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Президент США комментировал заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, который накануне сказал, что Россия на переговорах относительно Украины требует "слишком много".

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"Ну, возможно, он прав. Возможно, он знает кое-что, потому что я занимался этим и еще некоторыми другими вещами. Но мы приближаемся к точке, когда придется принимать определенные решения. Но я этим не доволен, я не рад этому, - добавил Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас нужны прямые переговоры о мире между Украиной и РФ, хотя россияне требуют "слишком много".