50 артсистем и система ПВО. Генштаб сообщил о потерях российской армии за сутки

Армия РФ потеряла в Украине еще 1200 военных, 2 танка, 10 ББМ, 50 артсистем и 1 средство противовоздушной обороны.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2025 года ориентировочно составили: