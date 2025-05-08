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50 артсистем и система ПВО. Генштаб сообщил о потерях российской армии за сутки

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50 артсистем и система ПВО. Генштаб сообщил о потерях российской армии за сутки

Генштаб ЗСУ

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Армия РФ потеряла в Украине еще 1200 военных, 2 танка, 10 ББМ, 50 артсистем и 1 средство противовоздушной обороны.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 961 970 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков - 10 782 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 429 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 27 552 (+50) ед;
  • РСЗО - 1 379 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1 156 (+1) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 407 (+141) ед;
  • крылатых ракет - 3 197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 604 (+120) ед;
  • специальной техники - 3 875 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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