Ракеты к ПВО, гаубицы и дроны. Германия передала Украине большой пакет военной помощи
Первые решения Мерца
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.
В перечень выделенной помощи вошли:
- 66 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP);
- боеприпасы для боевых танков Leopard 2;
- четыре кинетические оборонительные машины; Справка
- Это боевая система, которая использует кинетическую энергию для перехвата и уничтожения целей, обычно ракет, дронов или артиллерийских снарядов. Это могут быть мобильные комплексы для защиты войск и объектов от вражеских ракет и дронов.
- 38 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;
- ракета для системы ПВО IRIS-T SLM;
- три самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;
- 27 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
- 1 тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм;
- 70 разведывательных дронов Vector с запчастями;
- 150 ударных дронов HF-1;
- десять надводных дронов;
- шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
- четыре машины для разминирования Wisent 1 с запчастями;
- два минных трала;
- 41 наземный радар наблюдения;
- 187 лазерных дальномеров;
- 92 инфракрасных бинокля;
- три пограничных патрульных автомобиля;
- 55 подводных буксировочных устройств;
- 917 противотанковых гранатометов RGW 90;
- 3 769 штурмовых винтовок G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556.
- десятки тысяч жгутов и более тысячи спальных мешков.
Известно, что новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует в ближайшее время посетить Украину.
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Источник:Bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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