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Ракеты к ПВО, гаубицы и дроны. Германия передала Украине большой пакет военной помощи

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Ракеты к ПВО, гаубицы и дроны. Германия передала Украине большой пакет военной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

В перечень выделенной помощи вошли:

  • 66 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP);
  • боеприпасы для боевых танков Leopard 2;
  • четыре кинетические оборонительные машины; Справка
  • Это боевая система, которая использует кинетическую энергию для перехвата и уничтожения целей, обычно ракет, дронов или артиллерийских снарядов. Это могут быть мобильные комплексы для защиты войск и объектов от вражеских ракет и дронов.
  • 38 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;
  • ракета для системы ПВО IRIS-T SLM;
  • три самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;
  • 27 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
  • 1 тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм;
  • 70 разведывательных дронов Vector с запчастями;
  • 150 ударных дронов HF-1;
  • десять надводных дронов;
  • шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
  • четыре машины для разминирования Wisent 1 с запчастями;
  • два минных трала;
  • 41 наземный радар наблюдения;
  • 187 лазерных дальномеров;
  • 92 инфракрасных бинокля;
  • три пограничных патрульных автомобиля;
  • 55 подводных буксировочных устройств;
  • 917 противотанковых гранатометов RGW 90;
  • 3 769 штурмовых винтовок G3;
  • 800 штурмовых винтовок MK 556.
  • десятки тысяч жгутов и более тысячи спальных мешков.

Известно, что новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует в ближайшее время посетить Украину.

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Источник:
Bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков

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