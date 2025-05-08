Ракеты к ПВО, гаубицы и дроны. Германия передала Украине большой пакет военной помощи

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

В перечень выделенной помощи вошли:

66 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP);

боеприпасы для боевых танков Leopard 2;

четыре кинетические оборонительные машины; Справка

Это боевая система, которая использует кинетическую энергию для перехвата и уничтожения целей, обычно ракет, дронов или артиллерийских снарядов. Это могут быть мобильные комплексы для защиты войск и объектов от вражеских ракет и дронов.

38 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;

ракета для системы ПВО IRIS-T SLM;

три самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;

27 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

1 тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм;

70 разведывательных дронов Vector с запчастями;

150 ударных дронов HF-1;

десять надводных дронов;

шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;

четыре машины для разминирования Wisent 1 с запчастями;

два минных трала;

41 наземный радар наблюдения;

187 лазерных дальномеров;

92 инфракрасных бинокля;

три пограничных патрульных автомобиля;

55 подводных буксировочных устройств;

917 противотанковых гранатометов RGW 90;

3 769 штурмовых винтовок G3;

800 штурмовых винтовок MK 556.

десятки тысяч жгутов и более тысячи спальных мешков.

Известно, что новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует в ближайшее время посетить Украину.