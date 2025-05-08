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Министр финансов США Бессент назвал Путина военным преступником

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Ощутимая смена риторики

Министр финансов США Бессент назвал Путина военным преступником

Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что считает лидера России Владимира Путина военным преступником. Об этом он сказал во время выступления перед конгрессом.

Один из конгрессменов поинтересовался, согласится ли Бессент вести переговоры с Путиным.

"Является ли Путин военным преступником? Да. Думаю, такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что переговоры с японцами были необходимы после Второй мировой войны", - цитирует министра финансов Kyiv Post.

Также Бессент раскритиковал "слабые санкции" администрации Джо Байдена против России, заявив, что они были нацелены только на нефтяные компании низшего уровня и установили ценовой предел, который не сработал.

7 мая, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал Путина препятствием на пути к прекращению огня в Украине.

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Украина США Владимир Путин война с россией
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Источник:
Kyiv Post
Опубликовал: Александр Бураков

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