Силы ПВО сбили вчера днем 20 БПЛА - Воздушные силы
Отбивали очередную волну
Генштаб
В период с 14.30 по 20.30 7 мая Россия запустила 31-й ударный БПЛА и беспилотники-имитаторы других типов.
Подтверждено сбитие 20 шахедов и дронов других типов на севере и в центре страны. 6 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
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В результате атаки пострадала Черкасская область.
В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения дронов не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи, противник активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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