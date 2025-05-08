Силы ПВО сбили вчера днем 20 БПЛА - Воздушные силы

В период с 14.30 по 20.30 7 мая Россия запустила 31-й ударный БПЛА и беспилотники-имитаторы других типов.

Подтверждено сбитие 20 шахедов и дронов других типов на севере и в центре страны. 6 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

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В результате атаки пострадала Черкасская область.

В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения дронов не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи, противник активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области.