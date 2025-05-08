Бойко запустил собственный YouTube-канал и уже опубликовал первое видео
Решил развивать медийное направление
Скриншот: YouTube
Бывший вратарь "Днепра", "Динамо" и ряда других украинских команд Денис Бойко запустил свой YouTube-канал.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Всех приветствую, я Денис Бойко и это мой YouTube канал! Здесь будем говорить о футболе и не только. Приглашаю вас к просмотру. Обещаю, будет откровенно и интересно!", - говорится в описании канала.
Экс-кипер уже опубликовал свое первое видео, в котором делится яркими моментами своей футбольной карьеры.
Напомним, Бойко является воспитанником киевского "Динамо", за главную команду которой сыграл 108 матчей. Также в его карьере были "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", "Бешикташ" "Малага" и "Полесье". В футболке национальной сборной Украины он провел 7 матчей.
В марте 2024 года Бойко объявил о завершении профессиональной карьеры. В последнее время он работает экспертом на УПЛ ТВ.
Популярное сейчас
- Клуб из Франции в восьмой раз вышел в финал ЛЧ
- ЛЧ. Полуфинал. ПСЖ - Арсенал 2:1. Видео голов и обзор матча
- "Нормальное было, выпили в кругу семьи", - голкипер Динамо рассказал, как получил пиво от Месси
- Источник: бразилец Металлиста заинтересовал клуб УПЛ
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире