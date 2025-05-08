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Бойко запустил собственный YouTube-канал и уже опубликовал первое видео

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Бойко запустил собственный YouTube-канал и уже опубликовал первое видео

Скриншот: YouTube

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Бывший вратарь "Днепра", "Динамо" и ряда других украинских команд Денис Бойко запустил свой YouTube-канал.

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"Всех приветствую, я Денис Бойко и это мой YouTube канал! Здесь будем говорить о футболе и не только. Приглашаю вас к просмотру. Обещаю, будет откровенно и интересно!", - говорится в описании канала.

Экс-кипер уже опубликовал свое первое видео, в котором делится яркими моментами своей футбольной карьеры.

Бойко запустил собственный YouTube-канал и уже опубликовал первое видео - изображение 1

Напомним, Бойко является воспитанником киевского "Динамо", за главную команду которой сыграл 108 матчей. Также в его карьере были "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", "Бешикташ" "Малага" и "Полесье". В футболке национальной сборной Украины он провел 7 матчей.

В марте 2024 года Бойко объявил о завершении профессиональной карьеры. В последнее время он работает экспертом на УПЛ ТВ.

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Денис Бойко
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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