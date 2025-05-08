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Зеленский - в День памяти и победы над нацизмом: Умиротворять зло невозможно

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Обращение главы государства

Зеленский - в День памяти и победы над нацизмом: Умиротворять зло невозможно

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"К сожалению, три года назад это снова повторилось, и так же, как прежде, над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги, зло снова пошло на нашу землю украинскую. Утром 24 февраля на Крещатике было пусто - ни машин, ни людей. Сейчас здесь - жизнь, вы видите. Три года назад, во время записи обращения ко Дню Независимости, здесь была сожжена российская техника. И только такой парад зло может получить здесь.

Колонны из танков, марширующие коробки убийц, переодетая массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием "Можем повторить". Вы повторили. Повторили все то зло. Украина это видела. Весь мир это видел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, именно те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.

И это, вы знаете, не монумент, сделанный по указке. Это человеческое желание отдать должное лучшим из украинцев. И это еще одно доказательство пропасти между нами и злом. Для них идол - дед на Красной площади, унесший жизни миллионов. Для нас же герои - герои среди нас.

Когда всем наконец стало очевидно: умиротворять зло невозможно. С ним надо бороться. Вместе. Бороться решительно. Силой. Давлением. На поле боя, дипломатической арене, в экономическом пространстве, всюду, где это только возможно. Чтобы действительно "никогда снова". Или миру придется проводить денацификацию и демилитаризацию России", - сказал Зеленский, записав видео из центра Киева.

В 2023 году Верховная Рада установила 8 мая как День памяти и победы - единственную дату, когда Украина отмечает победу над нацизмом и чтит память погибших во Второй мировой войне.

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