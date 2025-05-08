  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина провела переговоры со спецпредставителями Трампа по 30-дневному перемирию - ОП

В тренде

Украина провела переговоры со спецпредставителями Трампа по 30-дневному перемирию - ОП

Общие новости

Собралось много представителей стран-партнеров

Украина провела переговоры со спецпредставителями Трампа по 30-дневному перемирию - ОП

Офіс президента

Новина українською

Украина провела провела ряд онлайн-встреч с партнерами из США, Европейского Союза, Северной Европы и Балтии, обсуждая возможность установления 30-дневного перемирия.

Об этом проинформировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В разговорах приняли участие Спецпредставители Президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог, дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Также присоединились министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, Игорь Жовква, Дарья Заривная, Александр Бевз.

Мы отметили: полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру.

Предложение Кремля о трехдневном перемирии - это не о мире, а о безопасном проведении парада в Москве. Это - политическая манипуляция.

Обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности. Тридцатидневное перемирие - это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира - время действовать. Если выберет эскалацию - ответ должен быть общим и решительным.

Поддерживаем законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, относительно вторичных санкций против России", - говорится в сообщении главы ОП в Telegram.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.

По теме
yellow-arrow
Маркевич - после полуфиналов ЛЧ: Очень жаль, что Барселона вылетела
yellow-arrow
Зеленский - в День памяти и победы над нацизмом: Умиротворять зло невозможно
yellow-arrow
Бойко запустил собственный YouTube-канал и уже опубликовал первое видео
Украина США Андрей Ермак Евросоюз война с россией Офис Президента Кит Келлог
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости