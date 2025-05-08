Украина провела переговоры со спецпредставителями Трампа по 30-дневному перемирию - ОП

Украина провела провела ряд онлайн-встреч с партнерами из США, Европейского Союза, Северной Европы и Балтии, обсуждая возможность установления 30-дневного перемирия.

Об этом проинформировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В разговорах приняли участие Спецпредставители Президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог, дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Также присоединились министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, Игорь Жовква, Дарья Заривная, Александр Бевз.

Мы отметили: полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру.

Предложение Кремля о трехдневном перемирии - это не о мире, а о безопасном проведении парада в Москве. Это - политическая манипуляция.

Обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности. Тридцатидневное перемирие - это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира - время действовать. Если выберет эскалацию - ответ должен быть общим и решительным.

Поддерживаем законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, относительно вторичных санкций против России", - говорится в сообщении главы ОП в Telegram.