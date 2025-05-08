Рада ратифицировала подписанное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США
Ожидаемо
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Верховная Рада ратифицировала соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых.
Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.
За соответствующее решение проголосовали 338 народных депутатов.
Документ представляла первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, соглашение является "равноправным", собственность и контроль над недрами остается за Украиной, ресурсы принадлежат Украине, оно учитывает вступление в ЕС и соответствующие обязательства.
Напомним, идею предоставления доступа партнерам к полезным ископаемым Украины высказывали еще в "плане победы" президента Украины Владимира Зеленского, но активная работа в этом направлении началась после прихода к власти администрации Дональда Трампа в США.
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