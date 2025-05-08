Украина рассматривает все пути к завершению войны - Сырский
Пока речь идет о месячном прекращении огня
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор в формате видеоконференцсвязи с Председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Робертом Бригером, во время которого подчеркнул, что Украина рассматривает все форматы путей к установлению мира.
"Изложил свое видение текущей ситуации на линии боевого соприкосновения протяженностью около 1100 км. В то же время отметил, что в этих непростых условиях Украина проводит реорганизацию управления Вооруженных Сил и переходит на корпусную структуру, которая призвана улучшить управляемость наших войск как в обороне, так и в наступлении, с использованием новейших способов вооруженной борьбы.
Во время разговора подчеркнул, что Украина стремится к миру и рассматривает все форматы путей к нему. Но Россия продолжает блокировать наше базовое предложение - прекращение огня на срок 30 дней. Поэтому принципиальность и единство наших международных партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира.
Только твердая, консолидированная позиция международного сообщества может заставить Россию остановить войну на востоке Европы и сделать невозможным дальнейшую агрессию в отношении других стран", - говорится в сообщении Сирского в соцсетях.
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