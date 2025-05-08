РосСМИ утром 8 мая объявили о начале трехдневного "перемирия"
Оно якобы продлится до 11 мая
Генштаб ЗСУ
Кремлевский президент Владимир Путин официально объявил о начале "перемирия" ко Дню победы.
Об этом пишут российские СМИ, в частности ТАСС.
"Россия начала перемирие, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, оно продлится до 00:00 11 мая", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.
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