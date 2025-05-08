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Зеленский присвоил звание Героя Украины Роберту Бровди (Мадяру)

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Мадяр - один из самых известных командиров беспилотных систем

Зеленский присвоил звание Героя Украины Роберту Бровди (Мадяру)

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады беспилотников "Птицы Мадьяра" Роберту Бровди.

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Об этом говорится в соответствующем указе.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" БРОВДИ Роберту Иосифовичу - майору", - говорится в тексте указа.

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