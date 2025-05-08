Зеленский присвоил звание Героя Украины Роберту Бровди (Мадяру)
Мадяр - один из самых известных командиров беспилотных систем
фото из свободных источников
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады беспилотников "Птицы Мадьяра" Роберту Бровди.
Об этом говорится в соответствующем указе.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" БРОВДИ Роберту Иосифовичу - майору", - говорится в тексте указа.
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