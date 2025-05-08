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Заявление Китая и РФ: Убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины

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Заявление Китая и РФ: Убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.

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Заявление Путина и Си Цзиньпина цитируют росСМИ.

Так, "Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины".

Путин и Си Цзиньпин отметили, что поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине.

Также Россия и Китай в совместном заявлении призвали страны отказаться от санкций и силового давления в отношении КНДР.

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