Заявление Китая и РФ: Убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины
Си Цзиньпин приехал в Москву на празднование 9 мая
фото из свободных источников
Президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.
Заявление Путина и Си Цзиньпина цитируют росСМИ.
Так, "Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины".
Путин и Си Цзиньпин отметили, что поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине.
Также Россия и Китай в совместном заявлении призвали страны отказаться от санкций и силового давления в отношении КНДР.
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