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Денис Бойко: Не скажу, что вратари Динамо были сильнее меня, но их перспектива была большей

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Кипер рассказал, как он уходил из Динамо и Полесья и завершил карьеру

Денис Бойко: Не скажу, что вратари Динамо были сильнее меня, но их перспектива была большей

Фото: ФК Полісся

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Уже бывший голкипер Денис Бойко высказался по поводу своего решения завершить карьеру, а также рассказал о периоде своих выступлений в составе "Динамо" и "Полесья".

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"После полученной травмы (разрыв крестообразной связки) я восстанавливался 8-10 месяцев. У меня закончился контракт с "Динамо, " который не продлили по многим причинам, но я четко понимал, что в киевском клубе есть вратари. Я не скажу, что они были сильнее меня, но их перспектива была большей, а мне хотелось играть.

В итоге, я потом перешел в "Полесье". Перешел я туда, откровенно говоря, не до конца восстановившись, но я благодарен тренеру вратарей Полесья, который подвел меня к хорошей форме. В середине сезона были разговоры о продлении контракта, но некоторые люди были против этого, поэтому мы завершили сотрудничество.

Некоторое время у меня был поиск нового клуба, потому что я не хотел завершать карьеру, но у меня были свои требования – либо хорошие финансовые условия, либо интересный проект. Предложений было достаточно, но ни одно меня не устроило. Я не знал, как себя мотивировать играть в нашем чемпионате, а за границу не хотел ехать, и не было интересного предложения.

Завершение карьеры мне далось совершенно легко, спокойно, без каких-либо переживаний, без тяжелых психологических моментов, я просто принял это решение, я знал, чем я хочу заниматься", – заявил Бойко.

Напомним, Бойко является воспитанником киевского "Динамо", за главную команду которой сыграл 108 матчей. Также в его карьере были "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", "Бешикташ" "Малага" и "Полесье". В футболке национальной сборной Украины он провел 7 матчей.

В марте 2024 года Бойко объявил о завершении профессиональной карьеры. В последнее время он работает экспертом на УПЛ ТВ.

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Денис Бойко Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
Денис Бойко
Опубликовал: Михаил Черныш
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