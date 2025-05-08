Денис Бойко: Не скажу, что вратари Динамо были сильнее меня, но их перспектива была большей

Уже бывший голкипер Денис Бойко высказался по поводу своего решения завершить карьеру, а также рассказал о периоде своих выступлений в составе "Динамо" и "Полесья".

"После полученной травмы (разрыв крестообразной связки) я восстанавливался 8-10 месяцев. У меня закончился контракт с "Динамо, " который не продлили по многим причинам, но я четко понимал, что в киевском клубе есть вратари. Я не скажу, что они были сильнее меня, но их перспектива была большей, а мне хотелось играть.

В итоге, я потом перешел в "Полесье". Перешел я туда, откровенно говоря, не до конца восстановившись, но я благодарен тренеру вратарей Полесья, который подвел меня к хорошей форме. В середине сезона были разговоры о продлении контракта, но некоторые люди были против этого, поэтому мы завершили сотрудничество.

Некоторое время у меня был поиск нового клуба, потому что я не хотел завершать карьеру, но у меня были свои требования – либо хорошие финансовые условия, либо интересный проект. Предложений было достаточно, но ни одно меня не устроило. Я не знал, как себя мотивировать играть в нашем чемпионате, а за границу не хотел ехать, и не было интересного предложения.

Завершение карьеры мне далось совершенно легко, спокойно, без каких-либо переживаний, без тяжелых психологических моментов, я просто принял это решение, я знал, чем я хочу заниматься", – заявил Бойко.