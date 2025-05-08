Первый американский Папа в истории. В Ватикане избрали нового Папу Римского. ВИДЕО
И он станет первым американским Папой в истории
Вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского.
Об этом сообщают СМИ.
Из дымохода над Сикстинской капеллой начинает выходить белый дым. Это означает, что на второй день конклава избран новый понтифик.Толпа ликует, а на площади Святого Петра раздаются овации.
Конклав кардиналов избрал Папой Римским американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево.
Его папское имя будет Лев XIV, и он станет первым американским Папой в истории.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.
NOW - Pope Leo XIV, the first American Pope in history, emerges. pic.twitter.com/rcLd1gRkQA— Disclose.tv (@disclosetv) May 8, 2025
Популярное сейчас
- Заявление Китая и РФ: Убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины
- Динамо будет вынуждено продать легионера. Его жена против возвращения в Украину
- Бывший голландский арбитр ФИФА оценил работу Марчиняка на матче Интера против Барселоны
- Близок к соглашению. Представители Шахтёра встретились с кандидатом на замену Пушичу
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире