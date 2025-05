Первый американский Папа в истории. В Ватикане избрали нового Папу Римского. ВИДЕО

Вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского.

Об этом сообщают СМИ.

Из дымохода над Сикстинской капеллой начинает выходить белый дым. Это означает, что на второй день конклава избран новый понтифик.Толпа ликует, а на площади Святого Петра раздаются овации.

Конклав кардиналов избрал Папой Римским американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево.

Его папское имя будет Лев XIV, и он станет первым американским Папой в истории.

Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.

