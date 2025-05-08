Селезнев и Шелаев снова забивали в Днепре. Матч памяти легендарной школы поразил разнообразием звезд

Хет-трик Евгения Селезнева, гол Олега Шелаева и взятый Николаем Мединым пенальти! Нет, это не краткий отчет о матче "Днепра" где-то 15-летней давности – это мастерство, которое днепровской публике подарили несколько дней назад знаменитые футболисты в матче к юбилею знаменитой школы "Днепр-75".

Город Днепр, который до слез соскучился по большому футболу, получил в начале этой недели невероятное наслаждение, хотя и с привкусом ностальгии. На поле стадиона "Олимпийские резервы" (кстати, единственного, кроме "Днепр-Арены", который способен принимать в городе матчи всеукраинского уровня) вышло целое разнообразие звезд сборной Украины сразу нескольких поколений. В выставочном матче в честь 50-летия "Днепра-75" они сыграли с командой выпускников этой школы.

Трудно сказать, "заказывали" ли организаторы праздника специально состав сборной с днепровским "акцентом" или так сложилось случайно (хотя, как известно, в футболе случайностей не бывает), но среди украинских легенд большинство было очень хорошо знакомо местным болельщикам. И от этого торжества стали еще теплее и приятнее. Тем более, что, несмотря на понедельник, на трибунах собралось немало болельщиков. В тот день футболки сборной Украины надели: Олег Собуцкий, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Александр Косырин, Вячеслав Шевчук, Сергей Назаренко, Руслан Костышин, Олег Шелаев, Виталий Мандзюк, Владимир Езерский, Иван Кривошеенко, Николай Медин, Николай Ищенко, Евгений Селезнев, Владимир Лысенко, Виталий Самойлов, Сергей Нагорняк, Андрей Донец.

Селезнев забил трижды менее чем за 20 минут, неутомимый Шелаев добавил свой гол – казалось, счет 4:0 как-то подавил юбиляров. Даже на заполненных трибунах на какое-то время воцарилась растерянная тишина: так это товарищеский матч или нет? Но потом "Днепр-75" взял молодостью и большим количеством замен.

Сборную воспитанников этой футбольной альма-матер составили: Николай Збарах, Артем Куслий, Игорь Мысочка, Юрий Гревцов, Владимир Приземлин, Андрей Писный, Максим Кордан, Юрий Миргородский, Максим Билык, Михаил Бардаченко, Роман Пасичниченко, Александр Шипа, Максим Фундовой, Станислав Подольский, Артур Карноза, Дмитрий Стафийчук, Александр Чертоганов, Петр Куприенко, Леонид Туктаров, Ярослав Микитюк, Антон Кича, Александр Лисковец, Кирилл Леваньков, Евгений Дмитриев, Евгений Иванов, Алексей Марков. Тренером символично выступил Сергей Дирявка. Стафийчук один гол отыграл еще до перерыва (играли два тайма по 35 минут), а затем Микитюк, Подольский и Кича все же сделали результативную ничью 4:4.

Впрочем, так просто все завершиться не могло. Серия пенальти продолжалась без промахов вплоть до последней пары ударов, когда свой потянул Медин, и под аплодисменты в адрес обеих команд победу праздновала сборная Украины.

Приятно, что организаторы пригласили на праздник выпускников всех поколений "Днепра-75", тренеров и даже жен тех футбольных учителей, которых уже нет в этом мире. Не обошлось, конечно, и без наград от областной Ассоциации футбола, отделения НОК и региональной власти. Можно долго перечислять известные фамилии игроков, которые прошли эту школу, закончив ее или перейдя в другие заведения. Такие фамилии, как Демьяненко, Протасов, Литовченко, Лютый, Кузнецов, Сидельников, Геращенко, Полунин, Дирявка, Рева, Мороз, Перхун, Рыкун, Поклонский, Чечера говорят сами за себя.

В свое время школа "Днепр-75" по-настоящему грохотала на весь бывший Союз, построив целую сеть футбольных секций по всем районам города. Заниматься там было своего рода знаком качества, предметом гордости всех днепровских мальчишек. Сейчас, к сожалению, уже длительное время школа не функционирует, хотя, возможно, вскоре и получит новую жизнь: на ресурсах житомирского "Полесья" прозвучал анонс ее возрождения.