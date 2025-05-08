Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проводит вечером 8 мая телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Напомним, незадолго до этого Трамп анонсировал свой разговор с Зеленским.

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"Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным элементам. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными ветвями власти, и мы ценим это, и я поговорю с президентом чуть позже, чуть позже", - сказал ранее президент США.