Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом
Вечером 8 мая
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский проводит вечером 8 мая телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Напомним, незадолго до этого Трамп анонсировал свой разговор с Зеленским.
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"Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным элементам. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными ветвями власти, и мы ценим это, и я поговорю с президентом чуть позже, чуть позже", - сказал ранее президент США.
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Источник:РБК-Украина
Опубликовал: Михаил Черныш
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