"Да, очень бы помогло": Пушич рассказал, что могло бы улучшить результаты команды

Тренер "Шахтера" Марино Пушич напомнил, при каких обстоятельствах выступает донецкий клуб.

"Конечно, я знал, что идет война, но картина, которую у вас есть перед тем, как приехать куда-то, всегда отличается от картины, когда ты уже там. И должен сказать, что это невозможно сравнить ни с чем. Это иногда уже никак не касается профессионального футбола: тревоги, перерывы, отсутствие болельщиков, переезды, которые нам приходится совершать, силы, которые нам необходимо тратить и многие другие вещи. Это полностью отличается от того, что я представлял. В то же время, я отношусь к этому как к вызову”.

"Я всегда сохраняю позитив, несмотря на обстоятельства. Я всегда стараюсь получить лучшее от себя, от людей вокруг меня и моей команды, и это энергия, которую я всегда вкладываю. Легко ли? Нет, совсем нет. Потому что мы один из клубов на таком уровне, у которого нет конкретной базы. Мы много путешествуем, сталкиваемся с немалыми переменами – это сильно влияет, хотите вы этого или нет, и на игроков тоже, потому что у них тоже есть семьи, они не вместе с ними. Поэтому это иногда очень тяжело ментально для футболистов”.

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"Сложно с этим справляться, хотя, должен отметить, что я совсем не могу жаловаться на них, потому что они прилагают все усилия, ежедневно очень много работают во время тренировок. Да, очень бы помогло, если бы на стадионе было много людей, если бы у нас был свой стадион, где мы могли бы играть с поддержкой своих болельщиков, если бы мы не путешествовали так много. Однако обстоятельства не определяют мой менталитет. Я хочу соперничать на самом высоком уровне, развивать игроков и вкладывать много энергии и позитива в свой клуб и команду”, – заявил специалист.

У "горняков" остались матчи против "Зари", "Ингульца" и "Руха".

