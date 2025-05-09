Генштаб обновил данные о потерях российской армии в войне с Украиной
205 единиц техники
facebook.com/GeneralStaff.ua
За минувшие сутки российские войска потеряли 1300 военных, 4 танка и ББМ, а также 36 артсистем.
Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 963270 (+1300) человек ликвидировано
- танков - 10786 (+4)
- боевых бронированных машин - 22433 (+4)
- артиллерийских систем - 27588 (+36)
- РСЗО - 1380 (+1)
- средства ПВО - 1157 (+1)
- самолетов - 372 (0)
- вертолетов - 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35446 (+39)
- крылатые ракеты - 3197 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 47724 (+120)
- специальная техника - 3875 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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