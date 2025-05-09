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Генштаб обновил данные о потерях российской армии в войне с Украиной

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205 единиц техники

Генштаб обновил данные о потерях российской армии в войне с Украиной

facebook.com/GeneralStaff.ua

Новина українською

За минувшие сутки российские войска потеряли 1300 военных, 4 танка и ББМ, а также 36 артсистем.

Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 963270 (+1300) человек ликвидировано
  • танков - 10786 (+4)
  • боевых бронированных машин - 22433 (+4)
  • артиллерийских систем - 27588 (+36)
  • РСЗО - 1380 (+1)
  • средства ПВО - 1157 (+1)
  • самолетов - 372 (0)
  • вертолетов - 335 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35446 (+39)
  • крылатые ракеты - 3197 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47724 (+120)
  • специальная техника - 3875 (0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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