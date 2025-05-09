Вице-президент США: России не отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает чрезмерные требования в своих мирных инициативах.

"Мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что российское восприятие войны на местах - что они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы достичь перемирия, в частности из-за того, что последние несколько месяцев для них были непростыми. Наша позиция заключается в том, что мы не хотим, чтобы Украина потерпела крах. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством, но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территории, которые она еще даже не захватила. А именно это она предлагала в первоначальном мирном плане.

США выйдут из переговоров, если поймут, что россияне не ведут себя искренне. Тогда президент скажет: мы выходим из этого процесса.

А это будет означать, по сути, что России и Украине придется самостоятельно решать этот вопрос - без советов и без посредничества со стороны Соединенных Штатов. И я не думаю, что это хорошо - ни для нас, ни для России, ни для Украины.

Мы должны попытаться сблизить эти стороны еще больше, чтобы достичь устойчивого мира. Мы еще не там. Мы будем работать над этим, пока не решим, что больше продвинуться невозможно. И тогда мы выйдем", - сказал он в интервью Fox News.