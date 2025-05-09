Кандидат в президенты Румынии хочет от Украины компенсации за систему Patriot

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион заявил, что будет требовать от Украины компенсации за переданную систему ПВО Patriot и оказанную помощь.

"Румыния больше не даст ни одного цента другой стране, а сосредоточится на своем собственном населении.

Украина нуждается в нас, а не мы нуждаемся в Украине. И, безусловно, мы хотим получить компенсацию за участие Румынии до сегодняшнего дня в усилиях на войне. Не знаю, будет ли эта компенсация отражена в контрактах на восстановление Украины, в зерне или в других вопросах, но для системы Patriot, подаренной Клаусом Йоханнисом как предательство интересов румынской нации, и других расходов, которые румыны сделали за свой собственный счет, мы должны иметь взаимную выгоду", - утверждает он.