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Кандидат в президенты Румынии хочет от Украины компенсации за систему Patriot

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Пугающее заявление из соседней страны

Кандидат в президенты Румынии хочет от Украины компенсации за систему Patriot

Getty Images/Global Images Ukraine

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Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион заявил, что будет требовать от Украины компенсации за переданную систему ПВО Patriot и оказанную помощь.

"Румыния больше не даст ни одного цента другой стране, а сосредоточится на своем собственном населении.

Украина нуждается в нас, а не мы нуждаемся в Украине. И, безусловно, мы хотим получить компенсацию за участие Румынии до сегодняшнего дня в усилиях на войне. Не знаю, будет ли эта компенсация отражена в контрактах на восстановление Украины, в зерне или в других вопросах, но для системы Patriot, подаренной Клаусом Йоханнисом как предательство интересов румынской нации, и других расходов, которые румыны сделали за свой собственный счет, мы должны иметь взаимную выгоду", - утверждает он.

4 мая лидер националистического "Альянса за Союз румын" Джордже Симион с результатом в 40,5% голосов победил в первом туре повторных президентских выборов. Его оппонентом во втором туре, который должен состояться 18 мая, станет мэр Бухареста, центрист Никушор Дан, за которого проголосовали 20,99% избирателей.

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Источник:
Digi24
Опубликовал: Александр Бураков

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