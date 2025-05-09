  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg

В тренде

Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg

Общие новости
Обновлено

Указаны возможные причины такого решения

Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время чайной беседы в Москве 8 мая Си сказал, что Китай надеется, что "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое примут все заинтересованные стороны", может быть достигнуто посредством диалога.

"Хотя Си не уточнил, как должно выглядеть возможное соглашение, комментарий, пожалуй, стал первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны России против Украины.

Слова Си Цзиньпина прозвучали на фоне призыва президента США Дональда Трампа к Китаю помочь в соглашении между Украиной и Россией. Также китайский глава пытается наладить отношения с Европой на фоне тарифной войны с США", - отмечается в материале.

Сегодня Си Цзиньпин принял участие в московском параде празднования 9 мая.

В ближайшие дни Китай и США проведут переговоры в Женеве для обсуждения взаимных торговых пошлин на товары.

Читайте такжеВице-президент США: России не отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала

По теме
yellow-arrow
Кандидат в президенты Румынии хочет от Украины компенсации за систему Patriot
yellow-arrow
Вице-президент США: России не отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала
yellow-arrow
Генштаб обновил данные о потерях российской армии в войне с Украиной
Украина Россия Китай Си Цзиньпин война с россией переговоры
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости