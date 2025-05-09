Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время чайной беседы в Москве 8 мая Си сказал, что Китай надеется, что "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое примут все заинтересованные стороны", может быть достигнуто посредством диалога.

"Хотя Си не уточнил, как должно выглядеть возможное соглашение, комментарий, пожалуй, стал первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны России против Украины. Слова Си Цзиньпина прозвучали на фоне призыва президента США Дональда Трампа к Китаю помочь в соглашении между Украиной и Россией. Также китайский глава пытается наладить отношения с Европой на фоне тарифной войны с США", - отмечается в материале.

Сегодня Си Цзиньпин принял участие в московском параде празднования 9 мая.

В ближайшие дни Китай и США проведут переговоры в Женеве для обсуждения взаимных торговых пошлин на товары.



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