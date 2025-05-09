Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
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Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о самом большом пакете санкций, направленных против "теневого флота" России.
"Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций, который когда-либо вводили. Я всегда буду делать все возможное для защиты людей, которые работают. Безопасность дома. Сила за рубежом", - написал Стармер в соцсети X.
Британское правительство введет санкции против приблизительно 100 нефтяных танкеров, которые являются ключевыми элементами "теневой флотилии" лидера РФ Владимира Путина и с начала 2024 года перевезли грузов на более чем 24 миллиарда долларов.
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