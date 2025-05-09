Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о самом большом пакете санкций, направленных против "теневого флота" России.

"Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций, который когда-либо вводили. Я всегда буду делать все возможное для защиты людей, которые работают. Безопасность дома. Сила за рубежом", - написал Стармер в соцсети X.

Британское правительство введет санкции против приблизительно 100 нефтяных танкеров, которые являются ключевыми элементами "теневой флотилии" лидера РФ Владимира Путина и с начала 2024 года перевезли грузов на более чем 24 миллиарда долларов.



Читайте такжеСи Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg