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Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России

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Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о самом большом пакете санкций, направленных против "теневого флота" России.

"Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций, который когда-либо вводили. Я всегда буду делать все возможное для защиты людей, которые работают. Безопасность дома. Сила за рубежом", - написал Стармер в соцсети X.

Британское правительство введет санкции против приблизительно 100 нефтяных танкеров, которые являются ключевыми элементами "теневой флотилии" лидера РФ Владимира Путина и с начала 2024 года перевезли грузов на более чем 24 миллиарда долларов.

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Украина санкции Великобритания война с россией Кир Стармер
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Источник:
Keir Starmer
Опубликовал: Александр Бураков

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