Макрон после общения с Трампом: Готовы "действовать решительно", если РФ не остановит огонь
8 мая президент Франции несколько раз общался с президентом США
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 8 мая несколько раз говорил с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом говорится в сообщении Макрона в Х.
Глава Франции приветствовал четкий призыв Трампа к установлению безусловного прекращения огня на 30 дней, как и британские и нордические партнеры. И подчеркнул, что в пятницу утром этот призыв также поддержали британские и скандинавские партнеры.
"Украина уже согласилась на это прекращение огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если это не удастся, мы будем готовы реагировать решительно, со всеми европейцами и в близких консультациях с США", - отметил Макрон.
Напомним, Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что требует прекращения огня в Украине "в идеале на 30 дней".
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