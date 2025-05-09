Макрон после общения с Трампом: Готовы "действовать решительно", если РФ не остановит огонь

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 8 мая несколько раз говорил с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в сообщении Макрона в Х.

Глава Франции приветствовал четкий призыв Трампа к установлению безусловного прекращения огня на 30 дней, как и британские и нордические партнеры. И подчеркнул, что в пятницу утром этот призыв также поддержали британские и скандинавские партнеры.

"Украина уже согласилась на это прекращение огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если это не удастся, мы будем готовы реагировать решительно, со всеми европейцами и в близких консультациях с США", - отметил Макрон.

Напомним, Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что требует прекращения огня в Украине "в идеале на 30 дней".