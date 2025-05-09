Неизвестный дрон ударил по зданию правительства Белгородской области РФ. ВИДЕО
Кто это сделал?
фото з відкритих джерел
В сети опубликована видеозапись удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области РФ.
Момент момент атаки сняла камера наблюдения.
"Неизвестный беспилотник прилетел к зданию правительства Белгородской области. Ранения получили заместитель губернатора Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии", - говорится в комментарии к записи.
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