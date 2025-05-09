"Их подвиг безграничен", - Ломаченко поздравил всех с 9 мая

Украинский чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) поздравил всех с 9 мая.

"Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность.

Царство Небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни!

Мир всем", - написал Ломаченко.