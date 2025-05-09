"Их подвиг безграничен", - Ломаченко поздравил всех с 9 мая
Василий не изменяет традициям
фото из соцсетей
Украинский чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) поздравил всех с 9 мая.
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"Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность.
Царство Небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни!
Мир всем", - написал Ломаченко.
Напомним, вчера Украина отмечала День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а сегодня отмечает День Европы.
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Источник:Ломаченко
Опубликовал: Михаил Черныш
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