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"Их подвиг безграничен", - Ломаченко поздравил всех с 9 мая

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Василий не изменяет традициям

"Их подвиг безграничен", - Ломаченко поздравил всех с 9 мая

фото из соцсетей

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Украинский чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) поздравил всех с 9 мая.

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"Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность.

Царство Небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни!

Мир всем", - написал Ломаченко.

Напомним, вчера Украина отмечала День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а сегодня отмечает День Европы.

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Источник:
Ломаченко
Опубликовал: Михаил Черныш

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