Ничья Зари и Шахтера, паритет Динамо и Полесья, уход Алонсо, камбэк Холанда. Главные новости за 9 мая

В матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимала "Шахтер". И уже на 17-й минуте "горняки" остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку удаление получил центрбек Алаа Грам. Интересно, что тунисец дважды получал предупреждения в эпизодах с Будковским. Ну а сама игра закончилась нулевой ничьей, хотя моменты у обеих команд были.

В 28-м туре УПЛ "Полесье" принимало "Динамо". Матч получился не очень интересным и, пожалуй, закономерно завершился вничью 0:0. Лидер таблицы набирает 68 очков. "Полесье" – 4-е с 44 баллами. Ничья пошла на пользу конкурентам, в частности результаты обоих матчей играют на руку "Александрии".

Во время своей пресс-конференции главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо официально объявил о том, что он покинет немецкий клуб по завершении этого сезона. Как сообщают испанские СМИ, Алонсо возглавит мадридский "Реал".

Посмотреть трансляцию решающего поединка можно будет бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 "MEGOGO Спорт". Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Напомним, поединок состоится 14 мая. Начало встречи – в 18:30.

Технический директор УАФ Игорь Дедышин заявил, что в Украине вернется чемпионат U-21, который не проводился с 2021 года. Кроме того, Дедышин заявил о реформе чемпионата U-19, где будут выступать не только команды клубов УПЛ. Ожидается, что в дальнейшем это будет открытая лига, куда могут заявить все желающие клубы с командами U-19.

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"Полесье", выполнив ряд требований по безопасности, на матч против "Динамо" смогло увеличить допустимую квоту зрителей на стадионе до 5 тысяч. Впрочем, сделано это было не только ради матчей "Полесья". Именно на этом стадионе 14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".

Нападающий "Манчестер Сити" готов вернуться после травмы. Об этом сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. "Он готов, он в форме. Выйдет ли он в стартовом составе против "Саутгемптона", увидим завтра". Напомним, что Голанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадион на костылях.