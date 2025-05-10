Ничья Зари и Шахтера, паритет Динамо и Полесья, уход Алонсо, камбэк Холанда. Главные новости за 9 мая
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
Getty Images/Global Images Ukraine
УПЛ. Заря – Шахтер 0:0. Подарок для Александрии
В матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимала "Шахтер". И уже на 17-й минуте "горняки" остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку удаление получил центрбек Алаа Грам. Интересно, что тунисец дважды получал предупреждения в эпизодах с Будковским. Ну а сама игра закончилась нулевой ничьей, хотя моменты у обеих команд были.
УПЛ. Полесье – Динамо 0:0. Чемпионство киевлян под вопросом
В 28-м туре УПЛ "Полесье" принимало "Динамо". Матч получился не очень интересным и, пожалуй, закономерно завершился вничью 0:0. Лидер таблицы набирает 68 очков. "Полесье" – 4-е с 44 баллами. Ничья пошла на пользу конкурентам, в частности результаты обоих матчей играют на руку "Александрии".
Хаби Алонсо официально объявил о своем уходе из Байера
Во время своей пресс-конференции главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо официально объявил о том, что он покинет немецкий клуб по завершении этого сезона. Как сообщают испанские СМИ, Алонсо возглавит мадридский "Реал".
Финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером будет транслироваться в свободном доступе
Посмотреть трансляцию решающего поединка можно будет бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 "MEGOGO Спорт". Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Напомним, поединок состоится 14 мая. Начало встречи – в 18:30.
Реформы от УАФ: В Украине вернут чемпионат U-21 и реформируют чемпионат U-19
Технический директор УАФ Игорь Дедышин заявил, что в Украине вернется чемпионат U-21, который не проводился с 2021 года. Кроме того, Дедышин заявил о реформе чемпионата U-19, где будут выступать не только команды клубов УПЛ. Ожидается, что в дальнейшем это будет открытая лига, куда могут заявить все желающие клубы с командами U-19.
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Полесье увеличило квоту допуска зрителей на стадионе в Житомире
"Полесье", выполнив ряд требований по безопасности, на матч против "Динамо" смогло увеличить допустимую квоту зрителей на стадионе до 5 тысяч. Впрочем, сделано это было не только ради матчей "Полесья". Именно на этом стадионе 14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".
Холанд возвращается в состав Манчестер Сити после травмы
Нападающий "Манчестер Сити" готов вернуться после травмы. Об этом сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. "Он готов, он в форме. Выйдет ли он в стартовом составе против "Саутгемптона", увидим завтра". Напомним, что Голанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадион на костылях.
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