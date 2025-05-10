Генштаб подытожил потери армии РФ. Силы обороны поразили за сутки более двух сотень единиц техники
Также пострадало немалое количество россиян
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1310 противников. Кроме этого были уничтожены 203 единицы техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 964580 (+1310) человек,
- танков ‒ 10790 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22440 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 27637 (+49) ед,
- РСЗО – 1380 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1158 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35482 (+36),
- крылатых ракет ‒ 3197 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 47830 (+106) ед,
- специальной техники – 3875 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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