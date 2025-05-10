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Генштаб подытожил потери армии РФ. Силы обороны поразили за сутки более двух сотень единиц техники

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Генштаб подытожил потери армии РФ. Силы обороны поразили за сутки более двух сотень единиц техники

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1310 противников. Кроме этого были уничтожены 203 единицы техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 964580 (+1310) человек,
  • танков ‒ 10790 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22440 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 27637 (+49) ед,
  • РСЗО – 1380 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1158 (+1) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35482 (+36),
  • крылатых ракет ‒ 3197 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47830 (+106) ед,
  • специальной техники – 3875 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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