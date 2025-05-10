Макрон, Стармер, Мерц и Туск вместе с Зеленскими в Киеве почтили память погибших украинцев – ФОТО

Сегодня, 10 мая, Киев принимает большую делегацию самых высоких официальных лиц европейских стран.

Как сообщает Суспільне, в Киев на встречу "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

На вокзале европейских лидеров встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава ОПУ Андрей Ермак.

"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важных решений, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины", – сказал Сибига.

Впоследствии они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди страны Еленой Зеленской. Все вместе приняли участие в совместной церемонии возложения лампадок к Народному мемориалу погибших защитников Украины в российско-украинской войне.

Отметим, что для Фридриха Мерца это первый визит в Украину после его официального избрания на должность канцлера Германии.