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С 12 мая ожидается прекращение огня минимум на 30 дней, но позиция РФ пока неясна

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С 12 мая ожидается прекращение огня минимум на 30 дней, но позиция РФ пока неясна

Фото - Запорізька ОВА

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с европейскими лидерами заявил, что с 12 мая должно начаться прекращение огня минимум на 30 дней. О готовности с украинской стороны уже доложили Дональду Трампу.

“Вместе с Трампом мы усилим военную помощь Украине, если Путин откажется прекратить огонь”, — убежден премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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“Если РФ не согласится, новый пакет санкций уже готов. США и партнеры готовы брать участие в мониторинге прекращения огня”, — утверждает президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам спецпредставителя Трампа Джозефа Кита Келлога, 30-дневное прекращение огня станет началом завершения войны в Украине. В Кремле сдержанно отреагировали на грядущее перемирие.

“РФ заключит 30-дневное прекращении огня, если США и Европа прекратят поставки оружия Украине. РФ обдумает предложение, у Москвы есть своя позиция в этом вопросе”, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В росСМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф должен представить план по прекращению огня Владимиру Путину в ближайшее время.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что поддерживает перемирие между РФ и Украиной и страна готова его контролировать. Его коллега из КНР Ван И сообщил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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Источник:
РБК, Anadolu Ajansı, ABC News, Keith Kellogg
Опубликовал: Александр Симченко

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