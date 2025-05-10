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Украина получит более двух сотен ракет - The New York Times

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США предоставили разрешение Германии

Украина получит более двух сотен ракет - The New York Times

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По сообщению The New York Times, США разрешили Германии передать Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет (MARS II, M142 HIMARS) и 100 ракет ПВО Patriot.

Эти ракеты изготавливаются в США, и даже если они уже принадлежат другой стране, их можно передать только с разрешения американского правительства.

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Поставка оружия из Европы в Украину продолжится даже в случае прекращения американских передач, добавляет газета. Недавно немцы прислали Украине более 60 бронированных машин устойчивых к минам, около 50 тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасы для ПВО (в том числе IRIS-T).

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Источник:
www.nytimes.com
Опубликовал: Виктор Иванчук

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