Украина получит более двух сотен ракет - The New York Times
США предоставили разрешение Германии
Getty Images / Global Images Ukraine
По сообщению The New York Times, США разрешили Германии передать Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет (MARS II, M142 HIMARS) и 100 ракет ПВО Patriot.
Эти ракеты изготавливаются в США, и даже если они уже принадлежат другой стране, их можно передать только с разрешения американского правительства.
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Поставка оружия из Европы в Украину продолжится даже в случае прекращения американских передач, добавляет газета. Недавно немцы прислали Украине более 60 бронированных машин устойчивых к минам, около 50 тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасы для ПВО (в том числе IRIS-T).
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Источник:www.nytimes.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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