Силы обороны за сутки ликвидировали и ранили 1310 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ
Также – немало техники
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1310 противников. Кроме этого, было поражено 218 единиц техники россиян.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 965 890 (+1310) человек,
- танков ‒ 10792 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22446 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 27670 (+33) ед,
- РСЗО – 1381 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1159 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35537 (+55),
- крылатых ракет ‒ 3197 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 47947 (+117) ед,
- специальной техники – 3878 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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