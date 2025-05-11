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Силы обороны за сутки ликвидировали и ранили 1310 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Силы обороны за сутки ликвидировали и ранили 1310 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1310 противников. Кроме этого, было поражено 218 единиц техники россиян.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 965 890 (+1310) человек,
  • танков ‒ 10792 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22446 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 27670 (+33) ед,
  • РСЗО – 1381 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1159 (+1) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35537 (+55),
  • крылатых ракет ‒ 3197 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47947 (+117) ед,
  • специальной техники – 3878 (+3).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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